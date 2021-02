El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ha dado de qué hablar al país y hasta a su propio equipo, Ineos Grenadiers, gracias a su fuerte entrenamiento.

A través de redes sociales, el equipo de Carapaz destacó los 4.800 metros de altura en los cuales está entrenando el ciclista.

Por su parte, Richard Carapaz también dejó ver que su entrenamiento en los Andes incluye una ruta cerca al Chimborazo y el Cotopaxi.

De paso, aprovechó para hacer un reconocimiento a la belleza natural del Ecuador. Sin duda alguna, una gran invitación al turista local e internacional.

