Richard Carapaz es el nuevo líder de la montaña en la Vuelta a España

La etapa 18 de la Vuelta a España 2022 ha sonreído a unos y dejado fuera de competencia a otros. En este caso, Richard Carapaz se vio beneficiado.

En la previa se esperaba el espectáculo en la lucha por los tres premios de montaña; sin embargo, los accidentes aparecieron y dejaron abiertas las opciones para el ecuatoriano.

Cuando faltaban 156 km, varios ciclistas quedaron cruzados y terminaron en el piso, entre ellos Jay Vine y Mads Pedersen. El más afectado fue el corredor australiano (Vine), quien decidió retirarse de la competencia.

Así, la camiseta de líder de la montaña quedó para el que en ese entonces estaba segundo: sí, el ecuatoriano Richard Carapaz.

“Tras el abandono de Jay Vine (Alpecin-Decenuninck) a causa de su caída, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) pasa a liderar la clasificación de la montaña de La Vuelta 22″, indicó el reporte de Vuelta a España 2022.

