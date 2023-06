Richard Carapaz listo para iniciar el Tour de Francia este 1 de julio

El ciclismo ecuatoriano se enorgullece porque ‘La Locomotora del Carchi’, Richard Carapaz, volverá a ser parte del Tour de Francia 2023, competencia que se inicia el sábado 1 de julio del 2023.

«¡Mijines! París nos llama y vamos a dejarlo todo en las carreteras, por nuestro Equipo y País». Este fue el mensaje publicado por el ciclista carchense en sus redes sociales, luego que el EF Education-EasyPost confirmara su equipo para el Tour de Francia 2023.

Para la edición 110 de la ronda fransesa, Carapaz competirá como líder de su grupo. Además, esta será la tercera vez que ‘Richie’ diga presente en una de las competencias que se considera la principal entre las más grandes del ciclismo.

En el 2020 Carapaz compitió por primera vez en el Tour de Francia, su desempeño lo permitió ubicarse en el puesto 13, mientras que, en el 2021 alcanzó la tercera posición.

Para este año, el objetivo del campeón olímpico ecuatoriano es alcanzar el podio, el cual estará también en la mira de dos grandes favoritos y con los cuales Carapaz ya ha competido, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

En el anuncio realizado por el EF Education-EasyPost, el lunes 26 de junio del 2023, también se compartió la reacción de Richard Carapaz previo a la competencia.

«Estoy emocionado de que el Tour finalmente comience«, confesó ‘Richie’. Además aseguró, «estoy entrenando para ello y he estado mucho tiempo fuera de casa y estoy preparado para que empiece, de verdad.

Esta carrera ha sido el objetivo principal que me propuse en octubre del año pasado y he estado trabajando para lograrlo. Al final siempre quiero hacer las cosas de la mejor manera y ahora que estamos a las puertas del Tour, físicamente me siento bien. Estoy muy bien preparado y sobre todo tengo muchas ganas de empezar. Espero que todo salga de la mejor manera y que pueda estar ahí lista para todo.

Es una ruta del Tour muy dura este año. Desde los primeros días en el País Vasco será complicado pero también me gustan mucho algunas etapas. Estamos trayendo un equipo que puede obtener un buen resultado y eso es lo que esperamos.

Este es un equipo con mucha experiencia. Hay chicos que han hecho varias Grandes Vueltas, que tienen mucha experiencia y sobre todo, tienen mucho talento. Creo que va a ser un equipo que va a estar a la altura de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Va a ser una linda aventura con ellos».

Equipo EF Education-EasyPost

Richard Carapaz. Ecuador, 30 años.

Rigoberto Urán. Colombia, 36 años.

Esteban Chávez. Colombia, 33 años.

Andrey Amador. Costa Rica, 36 años

Alberto Bettiol. Italia, 29 años.

James Shaw. Gran Bretaña, 27 años.

Magnus Cort Nielsen. Dinamarca, 30 años.

Neilson Powless. Estados Unidos, 26 años.

