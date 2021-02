0 0

La noche del pasado lunes, 22 de febrero de 2021, se dio a conocer al ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador y quien se lleva el título de ‘el mejor cocinero aficionado del país’. Su nombre es Roberto Ayala, de 33 años, y su pasión por la cocina lo llevó muy lejos.

Piloto comercial de profesión, Roberto llegó a la competencia con la ilusión de al menos ser parte de los 21 cocineros elegidos. Poco a poco el sueño se fue haciendo más grande: deseó estar en el Top 10 y, de ser posible, ser finalista.

#FINALISTAS | Compartimos con ustedes los inicios en #MasterChefEcuador 🇪🇨 de los tres mejores cocineros de esta temporada 🤩🎉. El primero es Roberto, el piloto que aterrizó en nuestros corazones ✈💕 para enseñarnos lo que sabe hacer 🍳. [1/3] 🥤🍿 pic.twitter.com/pCJUwBSCz5 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 23, 2021

Hoy, siendo coronado como el ganador de MasterChef Ecuador, asegura que está viviendo algo simplemente ‘loco’. “Que me pellizquen porque no me la creo, siento que estoy en un sueño”, declaró en una entrevistas En Vivo luego del capítulo.

Tanta fue la fiebre del programa y tan viral se hizo la victoria de Roberto que hasta el presidente de la república, Lenín Moreno, lo llegó a felicitar por haber demostrado su talento en la cocina. “Felicitaciones a Roberto Ayala por esa creatividad y sazón para la cocina”, tuiteó Moreno.

¡Gran despliegue de talento en #MasterChefEcuador🇪🇨!

Felicitaciones a Roberto Ayala por esa creatividad y sazón para la cocina. Nos inspira a crecer, a sentir que si ponemos el corazón en lo que hacemos, el éxito será la recompensa. https://t.co/wm1HH1MO4F — Lenín Moreno (@Lenin) February 23, 2021

El menú con el que ganó Roberto constó de una sopa de tomate al horno cuyo nombre fue ‘La Sopa de la Amistad’. Su plato fuerte titulado ‘la redención’ comprendió un par de costillas de cordero con una salsa de yoguth griego.

Para finalizar, ‘El Muñeco’ preparó arroz meloso de mango acompañado de una panacota de leche de coco, un poste al que tituló “La despedida Thai’. Toda su creación fue superior a la de Manuel y Carla, aunque los jueces aseguran que tuvieron que hilar fino para encontrar los errores de cada uno de los platos.

El premio para el ganador fue un trofeo que avala la victoria de la competencia, un premio económico de USD 20 mil dólares y un curso de gastronomía, auspiciado por Diners Club, en una de las mejores universidad del país. Además, Supermaxi premió a los finalistas dándoles teléfonos celulares para que siempre estén comunicados.

Tras 65 capítulos, la segunda temporada de MasterChef Ecuador se despidió de sus fanáticos con la promesa de volver pronto con nuevas sorpresas. En esta ocasión, la novedad también fue el Tiempo Extra, que luego de 13 episodios pudo coronar al Daniel Mestanza como ganador.