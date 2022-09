‘Uno no borra lo vivido’: Rumores de reconciliación entre Karol G y Anuel

Los fanáticos de Karol G y Anuel han generado una ola de rumores de reconciliación por las recientes reacciones de la colombiana en redes sociales.

En marzo de 2021, la pareja terminó su relación generando múltiples especulaciones, incluso se habló de infidelidades. Sin embargo, al ser una las relaciones con más popularidad de la farándula internacional, sus seguidores mantienen la esperanza de que volverán a estar juntos.

Los rumores se generaron después de que la interprete de ‘Bichota’ mostrara de nuevo en su cuenta de Instagram, donde cuaneta con más de 53 millones de segudiores, las fotos junto al rapero.

De inmediato, los internautas las notaron y empezaron a comentar sobre el tema. Una fiel seguidora de la artista habló de ello en su perfil de Twitter @paroxenina, señalando que estaba atónita por esta reacción.

«Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel, solo las archivó y las acaba de desarchivar !!! BICHOTA NOOOOOOOOOOOOOO’», escribió junto a las imágenes.

Sin embargo, este comentario generó una inesperada respuesta de la cantante de 31 años. «Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí!‘», indicó desde su cuenta de Twitter.

Algunos criticaron que después de tanto tiempo desarchivara las publicaciones con su ex, mientras que otros la apoyaron, incluso expresaron su deseo para que retomen su relación.

Pero esta no fue la única publicación que avivó los rumores, pues recientemente circuló un video, donde supuestamente se escucha la singular risa del puertorriqueño. No obstante, otros seguidores aseguraron que el clip está editado pues cuando lo publicó no se escuchaba a Anuel.

CRISIS MATRIMONIAL

Los fanáticos de los artistas urbanos todavía guardan la esperanza que se reconcilien pues recientemente se conoció que el interprete de ‘Ella quiere beber’ estaría pasando una difícil situación con su esposa Yailín La más viral, incluso se especula que ya estarían separados.

Hace unos días estás especulaciones tomaron fuerza cuando la dominicana dejó un contundente mensaje en sus redes sociales.

«Recuerda que para comenzar una nueva etapa tienes que cerrar otra, no tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida», escribió en sus historias.