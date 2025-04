Actualizado 11:11

Redacción Teleamazonas |

Quito se prepara para vivir una noche histórica al ritmo del mejor rock mundial. El próximo sábado 3 de mayo de 2025, el Estadio Olímpico Atahualpa será el escenario de uno de los eventos más grandes del año: el festival «Masters of Rock», que reunirá a leyendas del género como Scorpions, Europe, Foreigner y a la banda ecuatoriana Anima Inside.

La producción del festival está a cargo de Top Shows, y ha movilizado a más de 1.200 personas en áreas como montaje, técnica, logística, seguridad y más. El montaje ya está en marcha y se espera un despliegue técnico sin precedentes en video, luces, sonido y pantallas LED. Las primeras pruebas de sonido se realizarán un día antes del evento.

Scorpions, la icónica banda alemana con más de 100 millones de discos vendidos, será el plato fuerte de la noche. Con himnos inmortales como «Wind of Change» o «Still Loving You», celebran sus 60 años de carrera con su gira “Coming Home”.

Lea también:

También estará Europe, la banda sueca que hizo historia con “The Final Countdown”, trayendo de vuelta la energía ochentera con clásicos como “Carrie” y “Cherokee”. Foreigner, por su parte, llegará con una gran sorpresa: el regreso de Lou Gramm, su vocalista original, para revivir éxitos como “I Want to Know What Love Is” y “Cold as Ice”.

La noche abrirá con la agrupación ecuatoriana Anima Inside, mostrando el talento nacional en uno de los escenarios más grandes del país.

El festival será un gran espectáculo, que unirá a miles de fanáticos del rock clásico, reafirmando el poder de la música para cruzar fronteras y generaciones.

Las entradas están a la venta en www.ticketshow.com.ec, y ya varias localidades están agotadas, incluyendo Premium Box, VIP, Palco, Tribuna y General.

También en Teleamazonas: