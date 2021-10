Este martes y miércoles se disputará una nueva jornada de la Champions League, la tercera de la fase de grupos de la competencia europea.

Los juegos del martes

En los cotejos del martes destaca el que enfrentará a Atlético de Madrid contra Liverpool, pues se pone en juego el liderato del grupo.

Pero también se jugará los siguientes encuentros: Besiktas vs Sporting de Lisboa, Brujas vs Manchester City; Shaktar vs Real Madrid, PSG vs RB Leipzin, Inter vs Sheriff, Ajax vs Dortmund y Porto vs Milan.

Y el miércoles

Y en la jornada de miércoles, el cotejo que destaca es el que medirá a Barcelona contra Dínamo. El elenco español buscará recuperar el ánimo y los goles para abandonar la última casilla del grupo.

Otros partidos del miércoles son: Salzburg vs Wolfsburg, Lille vs Sevilla, Manchester United, Atalanta, Zenit vs Juventus; Benfica vs Bayern Munich, Chelsea vs Malmo y Young Boys vs Villareal.

Otro de los encuentros de altos quilates en esta semana de Champions League es el que sostendrán Ajax contra Borussia Dortmund.

Ambos elencos llegan a estar tercera jornada empatados en puntos y con dos victorias cada uno. El ganador del partido se ubicará como líder en solitario del grupo. Un empate los dejará a ambos en lo más alto, pero a Ajaz en primer lugar por mejor gol diferencia.

