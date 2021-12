Sergio Ramos, Mbappé y Messi alistan maletas con PSG para el Bernabeu

Como si la pelota de fútbol no fuera caprichosa, la suerte también asomó y tocó a la puerta del PSG y con ello a Sergio Ramos, Messi y Mbappé.

El primer sorteo de la Champions League, el que no valió, los dejaba emparejados con el Manchester United. Sí, una nueva versión del Messi vs Cristiano Ronaldo.

Pero ya en el sorteo sin «errores», la suerte quiso que el PSG viaje hasta Madrid donde les espera el Real. Ocurre que hay tres situaciones diversas en este duelo.

Sergio Ramos vuelve a la que fue su casa

El defensa español Sergio Ramos afirmó este lunes que le hubiera gustado no enfrentar a Real Madrid en la Champions League. Es que su actual equipo, PSG, deberá ir hasta Madrid, en donde fue capitán y jugó 16 temporadas.

“Me enteré estando en casa. Me gustaba el United como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido, se ha dado y es lo que es. Nos tocó el Madrid. Es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí viví los mejores años de mi vida”, dijo en la presentación de su gimnasio ‘Sergio Ramos by John Reed’, ubicado en Moncloa (Madrid).

“Volver a casa a una despedida que no tuve por la Covid-19 es muy especial. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero voy a defender a muerte a mí equipo”, aseguró.

“El destino es muy caprichoso. Me hubiera gustado que nos hubiese tocado otro equipo. Saben el amor que le tengo al Madrid y a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente, juego en el PSG y me toca defender a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria. Es un rival muy duro, el Madrid atraviesa un gran momento. Ya veremos lo que pasa porque aún queda tiempo para el partido”, añadió.

Mbappé ante su posible nueva casa

También está sobre el tapete el morbo que genera ver a Kylian Mbappé sobre el césped del Santiago Bernabeu. Es que los rumores siguen vinculando al francés con el Real Madrid.

Sobre esto también habló Ramos. “No me gustaría (verle en Madrid). Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y Mbappé es una pieza clave en el actual PSG y en el del futuro. No se sabe lo que puede pasar, pero yo quiero a Kylian en mi equipo”, subrayó.

Por su parte, Mbappé ya dijo antes que sí le agrada al idea de poder vestir la camiseta de Real Madrid, algo que podría ocurrir en próximos mercados de fichajes.

A partir del 1 de enero es libre de negociar con otros clubes y el verano pasado se quedó a las puertas de fichar por el Madrid, que llegó a ofrecer 180 millones de euros, cifra rechazada por el emir de Catar.

Messi, el rey del Bernabeu

Lionel Messi es el máximo goleador de los clásicos españoles, 26 dianas, de las que 15 fueron en el estadio de los blancos. Ahí jugó 21 partidos, se fue con doce triunfos y solo seis derrotas.

La estrella argentina, que llegó este verano al PSG tras toda una vida en el Barça, no está encontrando por ahora su mejor juego en París.

Los de Mauricio Pochettino están empezando a estar en el foco de las críticas. La prensa y el público empiezan a reclamar el rendimiento que auguraba el brillo de su plantilla.

Cabe recordar que el club hizo varias incorporaciones con un único objetivo: ganar la Liga de Campeones.

Esa es la principal obsesión de los propietarios cataríes de la entidad desde su llegada hace diez años y medio. Para ello no han reparado en gastos para construir una constelación de jugadores.

El reto ahora para Pochettino es convertir esa reunión de estrellas en un equipo, algo que el propio técnico también reconoce.

Y de Messi, los parisinos esperan que su magia aparezca en una cancha donde brilló más de una vez.