Solo uno de cada cuatro pacientes por covid se recupera totalmente tras un año

Solo uno de cuatro pacientes hospitalizados por covid-19 estaba totalmente restablecido al cabo de un año, según un estudio británico publicado el domingo, que precisa que ser mujer u obeso aumenta el riesgo de mantener los problemas de salud.

Este estudio se presentó en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Lisboa y el The Lancet Respiratory Medicine lo publicó . Además, en la investigación se usó datos de pacientes adultos de 39 hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, entre el 7 de marzo de 2020 y el 18 de abril de 2021.

La recuperación se evaluó con medidas de resultados de diferentes exámenes a 2.320 pacientes cinco meses de recibir el alta del hospital; y al 33% de ellos un año después.

Los investigadores tomaron principalmente muestras de sangre en la visita de cinco meses para analizar la presencia de varias proteínas inflamatorias.

El estudio descubrió que la proporción de adultos que se habían recuperado totalmente no cambió significativamente entre los cinco meses (25,5%); y el año después (28,9%) de la salida del hospital.

Ser mujer, obeso y haber recibido ventilación mecánica en el hospital se asociaron con una menor probabilidad de sentirse totalmente recuperado al año, agrega la investigación.

No obstante, entre los síntomas más frecuentes del llamado «covid largo» están la fatiga, los dolores musculares, el enlentecimiento físico, la falta de sueño y la dificultad para respirar.

