Streamer PandaTV colapsó en medio de una transmisión

El popular streamer conocido como PandaTV sufrió un percance al intentar una transmisión de 24 horas continuas.

En medio de la transmisión, realizada en la plataforma Twitch, el setramer se sintió repentinamente mal y tuvo que ir a un hospital.

PandaTV organizó la trasmisión de un día completo con la finalidad de colaborar con la fundación Ruok, dedicada a la prevención del suicidio.

Sin embargo luego de emitir doce horas y unos minutos más, PandaTV experimentó una molestia que se convirtió en dolor en la rodilla y el brazo, al crecer la intensidad del malestar, el streamer dio por finalizada la transmisión y salió a buscar asistencia médica.

Según el portal de noticias RT, “Luego posteó algunas actualizaciones en su cuenta de Twitter, precisando que los médicos inicialmente sospecharon que tenía coágulos de sangre, pero no pudieron determinar definitivamente la causa de su malestar, pese los exámenes realizados. No dijo si el esfuerzo realizado contribuyó a su indisposición”.

Por el momento, el streamer, que cuenta con 171 000 seguidores, ya salió de la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos dispusieron que se quede un día más en la casa de salud para que pueda ser monitoreado bajo la vigilancia de los expertos en salud.

Few things I've learnt with the last 24+ hours in the hospital.

1. so grateful for everyone reaching out & so lucky to have my partner

2. Twitter experts are clearly much smarter than doctors & being told I got a blood clot when I dont

3. I was told this is all staged for money? pic.twitter.com/irrUKiQHwJ