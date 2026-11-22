Los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil participarán en los debates obligatorios del CNE este domingo 22 de noviembre.

Los aspirantes a las alcaldías de Quito y Guayaquil participarán en los debates electorales obligatorios organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a una semana de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.

En Quito participarán 10 candidatos distribuidos en dos grupos de cinco, mientras que en Guayaquil los ocho aspirantes debatirán en una sola franja horaria.

¿A qué hora serán los debates de Quito y Guayaquil?

El debate por la Alcaldía de Quito se desarrollará en dos horarios:

Primera franja, de 19:00 a 20:30: Harold Burbano, Pabel Muñoz, César Díaz, Carla Larrea y Wilson Merino

Segunda franja, de 20:35 a 22:05: Jorge Yunda, Galo Almeida, Linda Romero, Bernardo Jijón y Paúl Desamblanc

En Guayaquil, el debate será de 20:00 a 21:30, con la participación de Andrés Roche, Cynthia Viteri, Fiorella Ycaza, Mónica Luzárraga, Susana Santistevan, Antonio García, Pedro Medina y Héctor Baldeón.

¿Dónde ver los debates en vivo?

Los encuentros podrán seguirse gratuitamente a través del canal oficial del CNE en YouTube y de las plataformas digitales de las delegaciones provinciales electorales.

Además, los medios de comunicación podrán retransmitir la señal oficial generada por el organismo electoral.

¿Cómo serán los debates electorales?

El CNE estableció cuatro ejes temáticos para que los candidatos expliquen sus propuestas sobre los principales problemas de las ciudades.

Desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos: Los aspirantes abordarán temas vinculados con planificación urbana, infraestructura, servicios básicos y prevención de desastres

Seguridad ciudadana y convivencia: Se tratarán las medidas que proponen para enfrentar la inseguridad y mejorar la convivencia en los espacios públicos

Integridad y buen uso de los recursos públicos: Los candidatos deberán explicar sus planteamientos sobre transparencia, administración municipal y manejo del presupuesto

Desarrollo económico local y oportunidades: Se abordarán propuestas para impulsar el empleo, los emprendimientos y la actividad económica de las ciudades

¿Cómo se realizarán las preguntas entre candidatos?

En los ejes 1 y 4, los candidatos podrán formular preguntas a sus contendores. Cada aspirante tendrá 15 segundos para preguntar y su contrincante contará con 60 segundos para responder.

También existirá la posibilidad de una interpelación de 15 segundos, seguida de una respuesta de 30 segundos.

En cambio, para los ejes 2 y 3, las preguntas fueron elaboradas previamente por el Comité Nacional de Debates y serán leídas por los moderadores. El organismo preparó 180 preguntas, que fueron entregadas en sobres sellados con presencia de un notario.

La metodología busca que los ciudadanos puedan comparar las propuestas antes de acudir a votar el próximo domingo 29 de noviembre.