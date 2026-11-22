La cantante ecuatoriana Ceci Narváez permanece hospitalizada tras sufrir un accidente de tránsito en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2026.

La cantante ecuatoriana Cecy Narváez, conocida como 'La Flaquita de Oro', sufrió un accidente de tránsito el sábado 21 de noviembre de 2026, mientras se encontraba de gira por Estados Unidos.

El siniestro ocurrió cuando la intérprete regresaba de una presentación musical en Lawrence, Massachusetts. Este domingo 22 de noviembre, la artista confirmó desde una cama de hospital que deberá someterse a una cirugía debido a las lesiones que sufrió.

¿Cuál es el estado de salud de Cecy Narváez?

En un video difundido por la promotora Ramiro Events Corp., la cantante apareció hospitalizada y se dirigió a sus seguidores para agradecer las muestras de cariño y pedir oraciones por su recuperación.

Narváez anunció que la intervención quirúrgica está prevista para el lunes 23 de noviembre. Sin embargo, no detalló qué lesiones sufrió ni el procedimiento médico al que será sometida.

Tampoco se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió el accidente ni las circunstancias que lo provocaron.

Tres conciertos suspendidos en Estados Unidos

Tras el accidente, la empresa organizadora anunció la suspensión de las últimas tres presentaciones de la gira de la cantante ecuatoriana.

Los conciertos estaban programados en:

Queens, Nueva York

Syracuse, Nueva York

Newark, Nueva Jersey

La promotora expresó su respaldo a la artista y ofreció disculpas al público por la cancelación de los espectáculos. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas fechas para estas presentaciones.

Ceci Narváez es reconocida por su trayectoria en la música popular ecuatoriana y canciones de despecho como Sentada en un bar, que supera los 50 millones de reproducciones en YouTube.