Suárez habló sobre el partido ante Argentina por Copa América

El jueves 18 de junio se enfrentarán Uruguay y Argentina por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América con Luis Suárez y Lionel Messi como líderes de cada equipo nacional.

En ese sentido, se enfrentarán dos titanes del fútbol mundial y que llegaron a ser grandes amigos tras compartir camerino y otros espacios cuando Suárez militó en las filas del Barcelona de España.

El ‘Pistolero’, Luis Suárez, dio una rueda de prensa en la que detalló que si bien Messi es uno de sus mejores amigos, no solo en las canchas sino también fuera de ellas, no tendrá problema en dejar esa amistad a un lado durante los 90 minutos que dura el partido.

«La relación con Messi es siempre de amistad, pero obviamente dentro de la cancha no la hay. Ya me pasó así cada vez que me tocó enfrentarlo, sea jugando contra Barcelona o contra Argentina», expresó en la rueda de prensa.

Suárez, que se consagró campeón con el Atlético de Madrid en España, se convirtió en uno de los jugadores que Ronald Koeman, DT del Barcelona, dejó ir causando una gran crisis en el quipo culé y ahora se enfrentará a Messi por una fecha más de la Copa América.

Con respecto a la decisión de realizar la Copa América en medio de una crisis mundial de salud y cambiando la sede, Suárez dijo que como jugadores no tienen ni voz ni voto en cuanto a la organización y que jamás se negará a defender la camiseta de su selección cada vez que tenga la oportunidad.