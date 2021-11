Sudáfrica pide la anulación «urgente» de las restricciones de viaje por ómicron

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, urgió este domingo a todos los países que impusieron restricciones de viaje al sur de África por la detección de la variante ómicron a «revertir urgentemente sus decisiones» porque no tienen «justificación científica».

«Llamamos a esos países que impusieron prohibiciones de viaje a nuestro país y a nuestros países hermanos del sur de África a revertir urgentemente sus decisiones y levantar las prohibiciones que impusieron antes de que se haga más daño a nuestras economías«, sentenció Ramaphosa, en su primer discurso a la nación tras la identificación de esta nueva variante del coronavirus.

