Jugador de Liga de Portoviejo fue atropellado por carrito médico en pleno partido

Momento en que el carrito médico atropelló a Édison Caicedo en la cancha

Un hecho inusual se registró este domingo 31 de mayo durante el partido entre El Nacional y Liga de Portoviejo por la fecha 12 de la Liga Pro Serie B. El futbolista Édison Caicedo terminó siendo atropellado por el carrito de asistencia médica en plena cancha.

El incidente ocurrió en el segundo tiempo del compromiso, disputado mientras el vehículo médico ingresó al campo para retirar a un jugador lesionado del cuadro manabita.

Sin embargo, cuando el carrito se disponía a abandonar la cancha, terminó impactando a Caicedo, quien se encontraba cerca de la línea lateral conversando con integrantes del cuerpo técnico de Liga de Portoviejo.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando sorpresa y múltiples reacciones entre aficionados del fútbol ecuatoriano.

Hasta el momento no se ha informado que el jugador haya sufrido heridas de gravedad tras el accidente ocurrido durante el encuentro.