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Internacional

Colombia cierra la primera vuelta presidencial, empieza cómputo de votos

Las urnas cerraron este domingo tras una jornada marcada por la tensión política y la expectativa por definir izquierda en el poder o gira hacia la extrema derecha.

Colombia cierra jornada electoral y comienza el conteo de votos presidenciales

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Bogotá, Colombia.AFP

Actualizado:

31 may 2026 - 17:54

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Colombia concluyó el domingo la votación y comenzó el conteo para definir al próximo presidente, en un país sumido en la violencia y dividido entre prolongar la era de la izquierda o girar hacia la extrema derecha.

Desde las 13H00 GMT hasta 21H00 GMT los colombianos salieron pacíficamente a las urnas, para elegir al sucesor de Gustavo Petro (2022-2026), el primer presidente de izquierda en la historia del país, que por ley no podía aspirar a la reelección.

Las encuestas proyectan que el candidato de su partido, el senador izquierdista Iván Cepeda, irá a un balo taje con el abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella el 21 de junio.

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