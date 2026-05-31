Colombia cierra la primera vuelta presidencial, empieza cómputo de votos

Colombia concluyó el domingo la votación y comenzó el conteo para definir al próximo presidente, en un país sumido en la violencia y dividido entre prolongar la era de la izquierda o girar hacia la extrema derecha.

Desde las 13H00 GMT hasta 21H00 GMT los colombianos salieron pacíficamente a las urnas, para elegir al sucesor de Gustavo Petro (2022-2026), el primer presidente de izquierda en la historia del país, que por ley no podía aspirar a la reelección.

Las encuestas proyectan que el candidato de su partido, el senador izquierdista Iván Cepeda, irá a un balo taje con el abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella el 21 de junio.