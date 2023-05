Por Viviana Acosta

Cada mes, más de 450 personas son víctimas de suplantación de identidad en Ecuador. En la mayoría de casos, los afectados por este delio solo se enteran cuando existe un gran perjuicio o problemas legales que se generaron con el uso de su nombre.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, 5 879 personas fueron víctimas de suplantación de identidad a escala nacional durante el 2022. Y hasta marzo de este 2023 se han presentado 1 559 denuncias ante ese organismo.

Este delito, que parece ser menos frecuente que otros, está tipificado en el artículo 212 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años. El mayor Jorge Navarrete, de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, indica que el principal interés de quien comete este delito es llevar a cabo algún tipo de fraude.

Por ello, las personas que se dedican a este ilícito usan nombres, dirección domiciliaria, números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito de sus víctimas. También datos del Seguro Social, cuenta de teléfono o de servicios públicos e incluso de seguros médicos.

Los suplantadores también utilizan documentos personales de las víctimas como la cédula. Este es el caso de Miguel Ángel Gordillo Vallejo, un ingeniero de 28 años que fue víctima de suplantación en el 2021, pero que aún sufre las consecuencias de las estafas que realizaron en su nombre.

Compras en locales y créditos a nombre de víctimas

Miguel Ángel Gordillo, padre de una víctima de suplantación de identidad, sosteniendo una copia de la cédula falsa con la que se perjudicó a su hijo. Foto: cortesía.

“Fue un shock completo. Un día recibí una llamada telefónica de un local de electrodomésticos para verificar información sobre una compra de electrodomésticos que supuestamente había adquirido. Era desesperante estar lejos (trabaja en la Amazonía) y no saber qué pasaba para actuar”, cuenta Miguel Ángel sobre el día en que se enteró de la suplantación de su identidad.

Él cuenta que no pudo anticipar este hecho porque nunca perdió sus documentos personales, tampoco los prestó a alguien ni los descuidó durante un trámite. “La forma en que me suplantaron la identidad fue bastante inesperada”, dice.

Su padre, Miguel Ángel Gordillo fue quien lo ayudó en el trámite judicial para evitar que su hijo continúe como víctima de este delito. Con la llamada del local descubrieron que se trataba de una estafa. Los propietarios actuaron y la Policía detuvo a la persona que usaba la identidad del joven.

El hombre, identificado como Ernesto Andrés S.J., había colocado su fotografía en una supuesta cédula con los datos de Miguel Ángel y realizó varias compras en distintos locales comerciales. Fueron por un monto aproximado de 22 000 dólares. El suplantador no solo había comprado electrodomésticos y ropa sino que también accedió a un crédito de 12 000 dólares en una cooperativa de ahorros.

Ernesto S. fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades. Sin embargo, no le dictaron prisión preventiva por la situación que atravesaba el sistema carcelario en 2021. Cuando tenía que presentarse al juicio ya se había fugado y hasta este 18 de mayo de 2023 se desconoce su ubicación.

Luego de varios meses y de un trámite engorroso, Miguel Ángel pudo demostrar en la mayoría de locales que fue suplantado y se eliminaron las deudas adquiridas a su nombre. Pero todavía tiene algunos inconvenientes, ya que una de las empresas en las que se hizo un crédito no se incluyó en el proceso fiscal y eso demoró el trámite. Además, ha recibido llamadas de la cooperativa para que cancele un valor pendiente pese a que el crédito quedó cancelado.

“A pesar de que muchas personas me dicen que corrí con suerte porque me enteré a tiempo, esto ha sido un tema bastante molesto. Las empresas a las que esta persona solicitó los créditos no se hacen responsables. Siguen llamando e insistiendo para cobrar un crédito que yo jamás adquirí. Es una experiencia que no deseo a nadie”, dice Miguel Ángel.

¿Una cédula pude ser falsificada?

Ciudadano realiza trámite de cedulación en una agencia del Registro Civil. Foto: Registro Civil.

Goldy Montenegro, coordinadora zonal 9 del Registro Civil, señala que en la entidad existe un proceso minucioso para emitir una cédula de identidad. Actualmente, dice, cuentan con sistemas de alta tecnología que permiten alertar cuando se intenta obtener el documento ilegalmente.

La cédula se elaborada con policarbonato, un material más resistente, indica. Los datos se imprimen a láser, “por lo que es casi imposible falsificarla o adulterarla”, y tiene un chip que registra los nombres y apellidos, huella y foto, dice la funcionaria.

Además, señala que en el proceso de emisión se pasa por el sistema ABID, un mecanismo automático de identificación biométrica. Con este se cotejan todos los datos y se alerta si una persona intenta adquirir el documento que le corresponde a otra o si hay datos similares entre ambas personas.

En caso de detectar problemas, el Registro Civil señala que se detiene el proceso hasta verificar que la persona es la dueña de esa identidad. Y si no se logra comparar su vínculo con la información, de inmediato se alerta al área de Investigación Civil, que a su vez se contacta con la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional y con la Fiscalía para que se investigue el caso.

En el 2022, el Registro Civil entregó 2 441 000 cédulas y de ellas se alertó sobre 183 casos de suplantación de identidad a escala nacional. Guayas es la provincia donde se presentó con mayor frecuencia el delito, con un total de 39 reportes. “Es bajo ventajosamente”, dice la coordinadora zonal 9.

¿Puedo saber si alguien intenta suplantarme?

Las víctimas de suplantación de identidad solo pueden enterarse que lo son cuando alguien cometió un perjuicio. Sin embargo, varios hechos pueden alertar a los ciudadanos de que alguien usa su identidad para cometer delitos, entre ellos:

Retiros inexplicables de su cuenta bancaria

Pagos con tarjeta de crédito que no realizó

Facturas de servicios públicos o de atención médica que no usó

Llamadas de cobradores de deudas que no son suyas

Cuentas o cargos extraños en su estado de cuenta

Un reembolso de impuestos o un nuevo empleo con su número de Seguro Social

¿Cómo evitar ser víctima de este delito?

El mayor Jorge Navarrete recomienda a la ciudadanía que se tomen algunas medidas para reducir el riesgo:

No dejar su documento de identidad desatendido y tampoco entregar copias de cédula a extraños

Configurar la privacidad de los perfiles en redes sociales a un nivel máximo

Utilizar contraseñas fuertes (largas y alfanuméricas) y que no contengan datos relacionados con cumpleaños, nombres de familiares, direcciones, entre otros.

Renovar las contraseñas cada cierto tiempo

Revisar cuidadosamente la política de privacidad y las condiciones del servicio al que se quiere acceder

Asegurarse de que el sitio donde se realiza compras por Internet es seguro. La dirección debe empezar por https:// y tener un candado cerrado en la barra del navegador

Nunca descuidar el celular en lugares públicos

Evitar conectarse a redes WiFi públicas o que no sean de confianza

No publicar datos de forma abierta en la Red

También insta a ecuatorianos y extranjeros en el país a denunciar cuando sus documentos sean robados. Este proceso se realiza a través de un formulario en línea, en la página del Consejo de la Judicatura. El ciudadano debe:

Ingresar a https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf

Colocar las circunstancias y el lugar en donde ocurrió el hecho

¿Qué debo hacer si mi identidad fue suplantada?

Para denunciar la suplantación de identidad es necesario acudir a una dependencia de la Fiscalía, de forma inmediata, con el fin de detener procesos que desencadenen en perjuicios económicos o legales. Allí se debe formalizar la denuncia y con ello se designa a un agente investigador para que se inicien las diligencias investigativas como el reconocimiento del lugar, la toma de versiones y demás elementos que se consideren necesarios en el proceso.

