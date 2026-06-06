Hinchas ecuatorianos muestran su apoyo a La Tri afuera del hotel en Ohio, EE.UU.

Cánticos, banderas y tambores marcaron el ambiente en los exteriores del hotel donde se concentra la Selección de fútbol de Ecuador en Columbus.

Decenas de hinchas ecuatorianos protagonizaron una gran barra para expresar su respaldo al equipo dirigido por Sebastián Beccacece en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ciudad estadounidense se convirtió en la sede principal de La Tri durante el torneo y el apoyo de los aficionados ecuatorianos se hace sentir tanto en los entrenamientos como en las calles de Columbus.

Los seguidores tricolores llegaron con camisetas, bengalas y banderas para acompañar la llegada y salida de los futbolistas del hotel de concentración, en medio de un ambiente de fiesta y expectativa por el debut mundialista.

Durante la concentración también se observó a Piero Hincapié compartiendo con los aficionados ecuatorianos que llegaron hasta el hotel de La Tri en Columbus. El defensor se acercó a firmar camisetas, banderas y otros recuerdos de los seguidores.

Además, varios hinchas aprovecharon el momento para tomarse fotografías con el jugador de la selección ecuatoriana, en medio del ambiente de apoyo y expectativa que rodea al combinado nacional previo al Mundial 2026.