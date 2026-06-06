Procesión de Corpus Christi provocará cierres viales este sábado 6 de junio en Quito

Cierres viales en Quito celebra con devoción el Corpus Christi 2026

Varios cierres viales temporales se ejecutarán el sábado 6 de junio del 2026 en el Centro Histórico de Quito debido a la procesión religiosa de Corpus Christi.

Las restricciones de tránsito se aplicarán entre las 17h30 y las 19h30 en el recorrido que irá desde la Basílica del Voto Nacional hasta la Catedral de Quito.

Los cierres serán progresivos conforme avance la procesión por las calles del Centro Histórico, por lo que las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación.

Los cierres viales por la procesión de Corpus Christi del Centro Histórico de Quito. Según el plan operativo, las vías que permanecerán cerradas son:

calle Venezuela y Matovelle

calle Vargas y Francisco Caldas

calle Vargas y Antonio Ante

calle García Moreno y Galápagos

calle Vargas y Esmeraldas

calle García Moreno y Manabí

Intersección de García Moreno y Olmedo

Benalcázar y Mejía

Las restricciones se aplicarán de manera progresiva entre las 17h30 y las 19h30 conforme avance la procesión religiosa.

Como rutas alternas se podrá circular por :

avenida Mariscal Sucre

avenida Pichincha

calle Guayaquil

calle Vargas

calle Benalcázar

Personal operativo de tránsito gestionará la movilidad y realizará controles en los sectores afectados durante el desarrollo del evento religioso.