INAMHI prevé niveles altos y muy altos de radiación UV para este domingo en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó que este domingo 7 de junio de 2026 se prevén niveles de radiación ultravioleta entre altos y muy altos en gran parte del Ecuador.

Según el pronóstico oficial, varias provincias de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos registrarán índices UV de entre 6 y 10, considerados de riesgo alto y muy alto para la exposición al sol.

Entre las zonas con niveles más elevados se encuentran sectores de Galápagos, Santa Elena, Loja y Zamora Chinchipe, donde el índice alcanzará niveles de hasta 9 y 10.

El INAMHI recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas donde la radiación ultravioleta será muy alta.

Además, las autoridades aconsejaron utilizar gorra o sombrero, gafas con protección UV, ropa de manga larga y protector solar para reducir riesgos a la salud.