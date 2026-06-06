Policía descarta atentado tras incendio de embarcaciones en el puerto de Manta

Incendio en el puerto de Manta deja afectaciones en 30 embarcaciones

La Policía Nacional descartó que el incendio registrado en el Puerto de Manta corresponda a un atentado o a una acción perpetrada por grupos de delincuencia organizada.

Según el comunicado oficial, el incidente se habría originado mientras se realizaban trabajos de soldadura en una embarcación atracada en el puerto.

Las autoridades señalaron que, como consecuencia del fuego, las líneas de anclaje se desprendieron, provocando que la embarcación se desplazara sin control y facilitara la propagación de las llamas hacia otras embarcaciones cercanas.

Además, se informó que una llamada de emergencia alertó sobre el incendio en una embarcación y que, tras registrarse una explosión, se activó de inmediato el sistema de extinción contra incendios.

La embarcación quedó a la deriva, sin motor ni propulsión, por lo que se procedió a evacuar a la tripulación hacia la base de la empresa de servicios, donde recibió asistencia.

El sistema de extinción logró controlar el fuego, mientras personal de emergencia ejecutó labores de seguridad y mitigación en la zona afectada.

Las autoridades reportaron afectaciones en 30 embarcaciones, además de cuatro personas heridas que fueron trasladadas a una casa de salud.