Anne Hathaway anuncia que está embarazada con un emotivo video en redes sociales

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprende a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo.

Anne Hathaway comparte la noticia este viernes 19 de junio de 2026 a través de un video publicado en sus redes sociales, acompañado por la frase "x Baby, I'm Yours x", en referencia a la canción de Barbara Lewis que musicaliza la publicación.

En el video, Hathaway aparece con un vestido blanco mientras muestra su embarazo y sonríe a la cámara. La publicación rápidamente acumula millones de reproducciones y miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

La actriz, de 43 años, y su esposo, el productor y diseñador Adam Shulman, están casados desde 2012 y ya son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

El anuncio coincide con uno de los momentos más activos de su carrera. En 2026 participa en el estreno de "El diablo viste de Prada 2", el musical "Mother Mary" y la esperada película "La Odisea", dirigida por Christopher Nolan, además de otros proyectos previstos para este año.