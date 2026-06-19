Sin Bandera emocionó a Quito con sus grandes éxitos y hoy conquistará Guayaquil

Quito vivió una noche del cargada de emociones, romance y nostalgia este jueves 18 de junio del 2026 con la presentación de Sin Bandera en el Coliseo General Rumiñahui. El reconocido dúo, conformado por Leonel García y Noel Schajris, llegó a la capital ecuatoriana como parte de su gira “Escenas Tour 2026”, con la que celebra 25 años de trayectoria musical.

Miles de asistentes corearon cada una de las canciones que han marcado generaciones y acompañado historias de amor y desamor a lo largo de más de dos décadas. El espectáculo combinó una cuidada puesta en escena con la interpretación de los temas más representativos del grupo.

Durante el concierto no faltaron éxitos como “Entra en Mi Vida”, “Que Lloro”, “Mientes Tan Bien”, “Kilómetros”, “Te Vi Venir”, “Suelta Mi Mano” y “Que Me Alcance la Vida”, canciones que despertaron la emoción de los asistentes.

La gira “Escenas Tour 2026” inició en febrero en Argentina y actualmente recorre los principales escenarios de América, con más de 50 fechas programadas. Además de sus clásicos, el dúo presenta canciones de su más reciente álbum, “Escenas”, entre ellas “¿Qué Culpa Tiene Ella?” y “Nunca”.

Con 25 años de carrera y más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, Sin Bandera se ha consolidado como uno de los referentes de la música romántica en español. A lo largo de su trayectoria ha cosechado éxitos internacionales y dos Latin Grammy, convirtiendo sus canciones en himnos para millones de seguidores alrededor del mundo.

Tras su exitoso paso por Quito, el dúo se presentará este viernes 19 de junio en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, desde las 20:00. Así, los fanáticos de la Perla del Pacífico tendrán la oportunidad de disfrutar de una noche inolvidable junto a una de las agrupaciones más queridas de la música latina.