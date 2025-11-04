'Chito' Vera de cacería: qué animal cazó y cómo se regula esta práctica en Estados Unidos

Las reacciones de rechazo por las fotografías del peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera no han parado. Su publicación del 3 de noviembre de 2025 ha acumulado miles de comentarios.

El peleador de la UFC publicó fotografías de una jornada de cacería junto al reconocido cazador Cameron Hanes. Ambos mataron al animal y luego lo faenaron, tal como se compartió en redes sociales.

El animal abatido era un venado de cola blanca. Su cacería en Estados Unidos es legal, pero está regulada según normas estatales y federales.

Existen temporadas específicas destinadas a la cacería de este animal. Además, se deben respetar los límites de captura y obtener una licencia especial para cazar.

Los estados norteamericanos suelen establecer temporadas para la caza y cupos de animales, a fin de controlar la población animal y evitar el desequilibrio ecológico.

El ecuatoriano escribió en su publicación un agradecimiento a Hanes por llevarlo a la montaña a cazar. Añadió que comieron el animal mientras publicaba las fotografías.

En las imágenes se observa al manaba junto a un ciervo y un arma de fuego. En una fotografía más impactante está posando con el corazón del animal en su mano.

Vera salió de cacería junto a Hanes, un reconocido cazador con arco, ultrarunner y atleta de Oregón, Estados Unidos. Él se dedica a cazar cada año con frecuencia y publica videos de la actividad.

"Hasta aquí te seguí… suerte campeón!", escribió un usuario en redes sociales. Así se repiten miles de mensajes similares, incluyendo a los de organizaciones animalistas.

Fundación Rescate Animal de Ecuador rechazó la acción y escribió: "Te hemos apoyado en las buenas y en las malas pero esto es inaceptable. Te dejamos de seguir a partir de ahora".

A diferencia de Estados Unidos, en Ecuador está prohibida la cacería y la ley sanciona a quienes dañan a animales silvestres.