Críticas e indignación por fotografías del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera cazando

El deportista ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera es criticado por compartir una serie de fotografías cazando. Una ola de indignación se desató en los comentarios de su publicación en su cuenta de Instagram.

La noche del lunes 3 de noviembre del 2025, el peleador de la UFC compartió 20 imágenes. En ellas se observa al manaba junto a un ciervo y un arma de fuego, también muestra al animal muerto sobre sus hombros y como toma el corazón del mamífero en sus manos.

"Muy agradecido por hoy, gracias @cameronrhanes por llevarme al bosque, encontramos un venado precioso y lo estamos comiendo mientras hablamos", escribió en la publicación.

Cameron Hanes es un cazador con arco, ultrarunner y atleta nacido en Oregón, Estados Unidos. Él caza desde los 19 años con mucha frecuencia en el año. También acostumbra a publicar videos de sus actividade, donde muestra a los animales muertos.

Esta publicación provocó que varios de sus seguidores lo dejen de apoyar. "Hasta aquí te seguí… suerte campeón!", son las palabras que más se repiten en los comentarios. Incluso, la Fundación Rescate Animal de Ecuador rechazó su publicación.

"Te hemos apoyado en las buenas y en las malas pero esto es inaceptable. Te dejamos de seguir a partir de ahora", señaló la organización.