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100 robots humanoides competirán en media maratón en Beijing

Las máquinas ya realizan pruebas para la carrera programada el 19 de abril.

El evento posiciona a Beijing como un escenario clave para la innovación, donde la tecnología se mide en condiciones similares a una competencia real.

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Autor

Tamara López

Actualizada:

14 abr 2026 - 14:38

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Más de 100 equipos se preparan para participar en la segunda media maratón de robots humanoides en Beijing, un evento que combina tecnología y deporte.  

Pruebas Previas

Antes de la competencia oficial, programada para el 19 de abril, los robots completan una prueba a gran escala para evaluar su rendimiento. 

Estas simulaciones recrean condiciones similares al recorrido real de la carrera.

Los participantes son robots humanoides diseñados para desplazarse de forma autónoma, poniendo a prueba su equilibrio, resistencia y capacidad de adaptación.  

La competencia busca demostrar avances en robótica y desarrollo tecnológico, especialmente en movilidad y autonomía de sistemas inteligentes.   

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