100 robots humanoides competirán en media maratón en Beijing
Las máquinas ya realizan pruebas para la carrera programada el 19 de abril.
El evento posiciona a Beijing como un escenario clave para la innovación, donde la tecnología se mide en condiciones similares a una competencia real.
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Actualizada:
14 abr 2026 - 14:38
Más de 100 equipos se preparan para participar en la segunda media maratón de robots humanoides en Beijing, un evento que combina tecnología y deporte.
Pruebas Previas
Antes de la competencia oficial, programada para el 19 de abril, los robots completan una prueba a gran escala para evaluar su rendimiento.
Estas simulaciones recrean condiciones similares al recorrido real de la carrera.
Los participantes son robots humanoides diseñados para desplazarse de forma autónoma, poniendo a prueba su equilibrio, resistencia y capacidad de adaptación.
La competencia busca demostrar avances en robótica y desarrollo tecnológico, especialmente en movilidad y autonomía de sistemas inteligentes.
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