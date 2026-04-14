100 robots humanoides competirán en media maratón en Beijing

El evento posiciona a Beijing como un escenario clave para la innovación, donde la tecnología se mide en condiciones similares a una competencia real.

Más de 100 equipos se preparan para participar en la segunda media maratón de robots humanoides en Beijing, un evento que combina tecnología y deporte.

Pruebas Previas

Antes de la competencia oficial, programada para el 19 de abril, los robots completan una prueba a gran escala para evaluar su rendimiento.

Estas simulaciones recrean condiciones similares al recorrido real de la carrera.

Los participantes son robots humanoides diseñados para desplazarse de forma autónoma, poniendo a prueba su equilibrio, resistencia y capacidad de adaptación.

La competencia busca demostrar avances en robótica y desarrollo tecnológico, especialmente en movilidad y autonomía de sistemas inteligentes.