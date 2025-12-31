El impacto de la Inteligencia Artificial genera inversión en deportes para 2026

Detección de talento, mejora de los rendimientos individuales y colectivos, y prevención de lesiones. La Inteligencia Artificial (IA) está introducida de lleno en tres de los pilares.

El fútbol, el atletismo, el baloncesto, el tenis, el ciclismo, la natación, el motor, el bádminton... No hay modalidad deportiva que se resista a las revolucionarias prestaciones de la IA.

El volumen de negocio que genera la IA en el ámbito del deporte de alta competición es un buen medidor de la trascendencia que ya ha alcanzado el uso de algoritmos y del big data.

Según un trabajo realizado por la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, el tamaño del mercado global será en 2026 de 8,4 billones de dólares.

Trasatlánticos tecnológicos como IBM han encontrado un mercado en expansión que reparte pingues beneficios a sus inversores. “El área de negocio crece, desde luego, disminuir no ha disminuido”, asegura Alonso.

Alonso, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, no le concede exclusividad y rentabilidad al uso de la IA. Las virguerías tecnológicas también comienzan a estar a disposición de los deportistas.

“Ahora hay un dispositivo que te colocas en las botas de esquí y ejerce como profesor. Te colocas unos cascos y te va diciendo si en los giros tienes que ejercer presión.

La evolución bajo la influencia de la IA del golfista estadounidense Bryson DeChambeau, ganador del US Open, es objeto principal de análisis en la investigación universitaria.

Apodado El Científico, DeChambeau ha utilizado la aplicación Sportbox AI, que se centra en aspectos esenciales del swing, como la rotación de cadera y brazo. Esto le ha permitido ganar 25 metros a su distancia de golpeo con el drive.

Además, al estar basado su juego en la potencia del golpeo, DeChambeau se apoya en la IA para disminuir las frecuentes lesiones que padecía en muñecas y espalda.

El fútbol, como deporte-negocio rey, también acapara el foco del exponencial avance de la simbiosis entre la alta tecnología. Desde el inicio de la década, la IA integra múltiples tareas que ha desembocado.

El referido estudio académico también tiene como análisis troncal los beneficios deportivos y económicos que han reportado al Brighton & Hove Albion. Propiedad de Tony Bloom, los algoritmos secretos que este desarrolló son la envidia del fútbol.

“Creo que la IA va a igualar las cosas, porque equipos o deportistas con menos recursos gracias a estas tecnologías van a poder alcanzar lo que otros solo alcanzaban.

El Brighton militaba en la League One (Tercera División) cuando Bloom lo adquirió. En 2017 ascendió a la Premier League y en la temporada 22-23 logró su primera participación europea al terminar sexto.

Los traspasos de Moisés Caicedo, fichado por 10 millones y vendido al Chelsea por 110, o de Marc Cucurella, traspasado al club londinense por 65 millones, son ejemplos de los beneficios del uso de la IA en la detección de talento y rentabilidad.

“El modelo del Brighton es un buen ejemplo dentro del fútbol europeo por su uso intensivo y coherente de datos avanzados e IA aplicada a decisiones. El nivel de inversión varía según el tamaño del club, la liga y madurez digital.

Un grupo reducido puede considerarse altamente implicado, con uso avanzado en análisis de rendimiento, scouting predictivo, prevención de lesiones y apoyo a decisiones en tiempo real, como Atlético o Sevilla, con departamentos muy orientados al uso de la IA”, recalca Javier Gil.

LaLiga tiene una implicación estructural y estratégica en IA, siendo una de las prioridades marcadas por Javier Tebas. Somos la primera institución deportiva en crear departamento específico dedicado a la IA.

El de rendimiento deportivo a través del departamento Football Intelligence y proyecto Beyond Stats. También se aplica a la protección de contenidos y la IA aplicada a creación de contenidos digitales.

La gran mayoría de los deportes se han subido a esta creciente ola cibernética de mejoras en el rendimiento. El UAE de Pogacar utiliza IA para analizar las carreras junto con información fisiológica de corredores.

Recopila los resultados inmediatamente. La aplicación Anna, es capaz de procesar datos para maximizar los rendimientos en carreras. Andrew McHutchon, responsable de datos de McLaren, destaca la ventaja de IA en tiempo real.

“La Fórmula 1 siempre ha sido sobre velocidad, y ahora la IA permite responder preguntas complejas casi de inmediato. Con tantos datos, esta tecnología nos da ventaja competitiva clave”, afirma.

En la NBA, se utilizan herramientas para analizar datos de rendimiento de los jugadores y logística para crear calendarios. Esto impulsa participación de espectadores y agiliza la temporada, usando IA en robots que ayudan al ataque.

La simulación de movimientos defensivos y ofensivos de los contrarios también forma parte de la IA en baloncesto, mejorando estrategia y entrenamientos.

En España, el Consejo Superior de Deportes ha destinado partidas a un buen número de federaciones para que implementen la IA. El pasado 25 de noviembre, la de atletismo presentó una innovadora plataforma de inteligencia artificial con IBM y Habber Tec.

La herramienta permite centralizar en un entorno fiable, accesible y seguro grandes volúmenes de información de sensores de entrenamiento y pruebas médicas hasta datos fisiológicos. “Lo hemos probado en marcha, disco y vallas, pero la intención es aplicarlo en todas las disciplinas”, asegura Paloma Monreal.

La detección del talento es objetivo de la federación de bádminton tras el impulso de Carolina Marín. “Con colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid buscamos desarrollar perfil del alto rendimiento que la IA nos ayude a detectar.

Con la combinación de componentes tácticos, físicos y mentales del deportista español, que suele crecerse, buscamos detectar al jugador al que debemos tener. Luego depende de nosotros trabajarlo. En dobles manejamos las combinaciones de parejas que empiezan a dar resultados.

El uso de la IA en el deporte no es ajeno a inquietudes de la vida cotidiana. La supresión del factor humano de entrenadores y ojeadores, la restricción a la creatividad del deportista por dependencia o exceso del abuso de datos.

Incluso la ética de un posible dopaje tecnológico son debates que están encima de la mesa mientrasel desarrollo de aplicaciones aumenta la mejora en resultados deportivos y engorda el negocio de manera exponencial hasta billonario.

Contenido publicado el 28 de diciembre de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.