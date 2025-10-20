¿Qué sigue para Marlon 'Chito' Vera luego de su derrota en la UFC ante Aiemann Zahabi?

Tras su derrota el pasado sábado 18 de octubre ante el canadiense Aiemann Zahabi, el fututo de Marlon 'Chito' Vera es incierto. En su carrera dentro de la UFC, nunca había perdido por tres ocasiones consecutivas.

Esta racha negativa comenzó en el 2024: la primera derrota fue en marzo, ante Sean O´Malley por el campeonato mundial. Después cayó en agosto ante el brasilero Deiveson Figueiredo. Ahora, en el 2025, el sábado 18 de octubre, cayó ante el canadiense Aiemann Zahabi.

Sus tres derrotas han sido por decisiones arbitrales. Vera nunca ha sido finalizado en su carrera. Si bien, el ecuatoriano tiene peleas restantes en su contrato, su siguiente rival aún no se conoce. Se espera un descenso de posiciones en el escalafón del peso gallo, probablemente al noveno o décimo lugar.

Una fecha de pelea tampoco se conoce aún, pero se esperaría que regrese a la acción dentro de los siguientes seis meses, siempre y cuando no tenga ninguna lesión que lo aleje de los entrenamientos.

Para retomar protagonismo, 'Chito' tendrá que ganar por lo menos dos peleas consecutivas y de esta manera, estar en conversaciones dentro de la élite de su división. Ahora, lo más probable es que la UFC quiera emparejarlo con prospectos o peleadores que vengan en racha positiva.

Vera tendrá que replantear su estrategia y aunque su última pelea fue cerrada y el comentó que los jueces le 'robaron' su combate, estuvo cerca de finalizar a su rival en el segundo asalto tras derribarlo pero no encontró la manera de acabar a su oponente a pesar de que se lo notaba bastante lastimado.