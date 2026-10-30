Qué visitar en Cuenca este feriado: los sitios turísticos que no te puedes perder

Personal municipal coloca las banderas de la provincia por la Independencia de Cuenca en sus 206 años

Cuenca celebra este 2026 sus 206 años de Independencia con una agenda de más 330 actividades culturales, artísticas, gastronómicas.

Considerada por su arquitectura, paisajes y gastronomía 'la Atenas del Ecuador' se consolida como uno de los destinos predilectos destacando por servicios públicos de vanguardia como su moderno tranvía y una sólida oferta turística que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

A continuación te dejamos un guía de que lugares puedes visitar en Cuenca durante el feriado:

Centro histórico: plazas, templos y museos

El centro histórico de Cuenca destaca por sus calles adoquinadas, casonas patrimoniales con balcones floridos y su riqueza histórica.

Entre sus principales atractivos sobresalen la imponente Catedral de la Inmaculada Concepción, con sus cúpulas azules terminadas en 1975; la Catedral Vieja, levantada en 1567 con piedras de la incásica Tomebamba.

La Plaza de las Flores figura en el Top 10 mundial de mercados al aire libre según National Geographic, y el Seminario San Luis ofrece un espacio gastronómico con vista directa a los templos.

Cuenca también tiene una red de museos de primer nivel que incluye el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Remigio Crespo, el Museo de la Paja Toquilla y el Sombrero, y el Museo de la Universidad de Cuenca, que son espacios dedicados a preservar la memoria e historia de la región.

Miradores para contemplar la ciudad

La Atenas del Ecuador ofrece postales panorámicas majestuosas tanto de día como de noche.

La geografía que rodea la ciudad permite el acceso rápido a miradores estratégicos como Turi, el clásico punto de encuentro con iglesias y artesanías.

Además están sitios como Icto Cruz, El Calvario, El Boquerón y Jalshi de Nulti, ideales para apreciar la magnitud de los valles y la arquirtectura de la ciudad.

Mercados tradicionales y termalismo

Visitar los centros de abasto de Cuenca, como el mercado 10 de Agosto, permite adentrarse en la cotidianidad local, degustar su gastronomía típica y conocer tradiciones ancestrales como las "limpias" practicadas por mujeres curanderas los martes y viernes.

Además, a tan solo 15 minutos del centro, en la parroquia de Baños, los visitantes pueden disfrutar de aguas termales provenientes de fallas volcánicas, aprovechadas en modernos spas y hosterías como Piedra de Agua y Hostería Durán.

Naturaleza y biodiversidad en el Parque Nacional Cajas

El Parque Nacional Cajas se encuentra a 32 kilómetros de Cuenca y es una área natural protegida y reconocida en 2013 por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera.

El parque alberga 246 lagos y lagunas, distribuidos en 8 rutas y 7 senderos habilitados para el ecoturismo, el senderismo guiado y la conexión directa con los páramos altoandinos.

Chordeleg: cuna de la artesanía local y orfebrería

El cantón Chordeleg, destaca por su tradición en bordados a mano y una calle entera de joyerías donde la orfebrería fina es la gran protagonista del turismo comercial de la región del Austro.

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Recorrer su plaza principal y el centro nos lleva a visitar decenas de talleres y joyerías abiertas al público, donde es posible apreciar en vivo la delicada tarea de crear joyas únicas.

Este cantón también descata por la elaboración de cerámica que reflejan la identidad cultural de la provincia del Azuay.