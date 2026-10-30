México rompe un récord Guinness con la Catrina más alta del mundo

La catrina más grande fue presenta en Ciudad de México y logró un record Guinness

La celebración del Día de Muertos en la Ciudad de México alcanzó una dimensión histórica con la presentación de la Catrina monumental en el Zócalo.

La escultura tiene una altura oficial de 33.411 metros y obtuvo una certificación del Records Guinness por ser la catrina más grande del mundo.

Con esta marca, la CDMX superó el récord anterior de 25 metros establecido por Puerto Vallarta.

Esta es una expresión artística de acceso libre al público hasta el 2 de noviembre. La exhibición gratuita permite a los visitante contemplar un símbolo representativo de la tradición mexicana durante las festividades de los Fieles Difuntos.

Una representación de arte tradicional

La catrina fue elaborada en homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la emblemática Calavera Garbancera.

La figura luce un vestido morado tradicional y un peinado adornado con flores de la época.

Fue elaborada por más de 140 artesanos del Taller de Arte Xibalbá, liderado por Carlos Camilo Báez, quienes emplearon técnicas tradicionales de cartonería.

El montaje requirió el despliegue de más de 100 trabajadores de la Secretaría de Obras.

Una ofrenda con cempasúchil y ajolotes

La catrina más grande del mundo fue ubicada en las cercanías del asta bandera del Zócalo y está rodeada por una ofrenda compuesta por cerca de 70 000 flores de cempasúchil y 66 figuras de ajolotes, que fueron elaboradas con la colaboración de productores y creadores locales.