Empresa china reparte 26 millones de dólares en bonos a sus trabajadores

Lo que para muchos parece un sueño, para los trabajadores de una empresa en China se convirtió en realidad. En un hecho que ha paralizado las redes sociales, el dueño de la compañía decidió recompensar el esfuerzo de su personal repartiendo la impresionante suma de 26 millones de dólares en bonos.

El impresionante video, que ya acumula millones de reproducciones, muestra a los empleados frente a una mesa repleta de Yuanes y una fila para recibir fajos de billetes de alta denominación. Según reportes, los bonos fueron entregados a aquellos trabajadores que demostraron mayor dedicación y resultados excepcionales durante el último año fiscal.

Marketing y motivación

Más allá de la generosidad, analistas señalan que esta acción busca fortalecer la fidelidad de los empleados en un mercado laboral altamente competitivo como el chino.

Lo cierto es que, para los afortunados trabajadores, esta Navidad o Año Nuevo Lunar será inolvidable, demostrando que en el mundo corporativo asiático, las recompensas pueden alcanzar cifras de infarto.