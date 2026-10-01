Detectan USD 40 000 en joyas de oro y plata sin declarar en Quito

Autoridades detectaron 518 gramos de joyería de plata y 380 gramos de oro de 18 quilates, valorados en USD 40 000, en el equipaje de una pasajera que llegó a Quito desde Panamá.

Durante los controles realizados en la sala de arribo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, las autoridades detectaron a una pasajera ecuatoriana que transportaba joyas de oro y plata sin declarar.

La mujer llegó en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá y llevaba 518 gramos de joyería de plata y 380 gramos de joyería de oro de 18 quilates.

Joyas estaban valoradas en USD 40 000

De acuerdo con la información oficial, las piezas tenían un valor aproximado de USD 40 000.

El hallazgo se produce mediante los controles de escáner que se realizan a los pasajeros que ingresan al país por vuelos internacionales.

¿Cuándo deben declararse estos bienes?

Las autoridades recordaron que quienes transportan metales o piedras preciosas por un valor de USD 10 000 o más deben declararlos.

Además, los bienes tributables deben cumplir con las formalidades aduaneras correspondientes mediante el Formulario de Registro Aduanero.

Las autoridades señalaron que estos controles buscan combatir el contrabando y proteger el comercio legal.