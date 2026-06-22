Mientras Messi hace historia, sus hijos protagonizan un momento viral en la tribuna

Mientras Lionel Messi acapara los reflectores dentro del campo con otra actuación histórica en el Mundial 2026, un momento familiar también se roba las miradas fuera de la cancha. Sus hijos Thiago y Mateo protagonizan una escena en la tribuna que rápidamente se vuelve viral en redes sociales.

Las cámaras captan a Thiago persiguiendo a su hermano Mateo entre los asientos del estadio. Mientras el mayor intenta alcanzarlo, Mateo corre, sonríe y se ríe de la situación, hasta que Antonela Roccuzzo interviene para detener el juego y devolver la calma en la tribuna.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos. Thiago, el mayor, tiene 13 años; Mateo tiene 10 años y Ciro, el menor de la familia, 8 años. Los tres suelen acompañar a su padre en los partidos más importantes con la selección argentina y son habituales protagonistas de las celebraciones sobre el césped una vez terminan los encuentros.

Una familia presente en los grandes momentos

Desde el Mundial de Rusia 2018 y, especialmente, durante la conquista de Qatar 2022, la familia Messi se convierte en una imagen habitual acompañando al capitán argentino. En este Mundial 2026, Antonela y sus hijos vuelven a seguir de cerca el camino de la Albiceleste, combinando momentos emotivos con escenas espontáneas que rápidamente conquistan las redes sociales.