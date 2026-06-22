Mientras Messi hace historia, sus hijos protagonizaron un momento viral en la tribuna

Thiago y Mateo Messi protagonizan un peculiar momento en la tribuna durante el partido de Argentina

Mientras Lionel Messi acapara los reflectores dentro del campo en el Mundial 2026, un momento familiar se roba las miradas fuera de la cancha.

Sus hijos Thiago y Mateo protagonizaron una escena, que se difundió este lunes 22 de junio de 2026, pero que sucedió el 16 de junio.

En medio del primer partido que Argentina jugó en el Mundial frente a Argelia, las cámaras captaron a Thiago persiguiendo a su hermano Mateo entre los asientos del estadio.

Mientras el mayor intenta alcanzarlo, Mateo huye y se ríe de la situación, hasta que su madre, Antonela Roccuzzo, interviene para detener lo que en imágenes parece ser un enfrentamiento en medio del juego entre hermanos.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos. Thiago, el mayor, tiene 13 años; Mateo tiene 10 años y Ciro, el menor de la familia, 8 años.

Los tres suelen acompañar a su padre en los partidos más importantes con la selección argentina y son habituales protagonistas de las celebraciones sobre el césped, una vez que terminan los encuentros.

Una familia presente en los grandes momentos

Desde el Mundial de Rusia 2018 y, especialmente, durante la conquista de Qatar 2022, la familia Messi se convierte en una imagen habitual acompañando al capitán argentino.

En este Mundial 2026, Antonela y sus hijos vuelven a seguir de cerca el camino de la Albiceleste, combinando momentos emotivos con escenas espontáneas que rápidamente conquistan las redes sociales.