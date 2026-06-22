Messi rompe récord mundial: como máximo goleador histórico de los Mundiales

Lionel Messi continúa ampliando su legado en la Copa del Mundo en medio de un nuevo capítulo con la Selección argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste sigue siendo protagonista no solo por su liderazgo, sino también por su capacidad goleadora en la máxima cita del fútbol mundial.

El récord que lo pone en la cima de la historia mundialista

Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo. El argentino sigue ampliando una marca que refuerza su condición como una de las figuras más determinantes en la historia del fútbol.

De su primer gol en 2006 a la consagración en Qatar 2022

Su cuenta goleadora comenzó en Alemania 2006, cuando marcó su primer tanto mundialista. En Sudáfrica 2010 no anotó, pero regresó con fuerza en Brasil 2014 con 4 goles y un papel clave hasta la final. En Rusia 2018 sumó 1 gol, mientras que en Qatar 2022 firmó su mejor registro con 7 anotaciones y el título mundial.

Un inicio demoledor en el Mundial 2026 con hat-trick incluido

En la actual Copa del Mundo, Messi arrancó con impacto inmediato al marcar un hat-trick en su debut ante Argelia, liderando a Argentina en el inicio del torneo.

En la segunda fecha, ante Austria, el capitán argentino alcanzó el récord histórico de 18 goles, tras marcar un doblete.

Con esta marca, Messi no solo lidera la tabla histórica de goleadores mundialistas, sino que continúa ampliando un legado marcado por récords, títulos y actuaciones determinantes en cada edición del Mundial.