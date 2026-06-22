Dura baja en Liga de Quito: José 'Choclo' Quintero sufrió rotura de ligamento y ya fue operado

Una mal noticia sacude el entorno de Liga de Quito en pleno receso por la Copa del Mundo. El experimentado lateral derecho José "Choclo" Quintero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante las sesiones de entrenamiento del fin de semana, una de las lesiones más temidas en el ámbito futbolístico.

La gravedad del diagnóstico encendió las alarmas en el cuerpo médico de la institución alba, que se vio obligado a actuar de forma inmediata ante la baja de uno de los pilares y capitanes del primer plantel.

El departamento médico del club confirmó que el futbolista de 35 años ya fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa en una clínica de la capital. A pesar de que la operación resultó favorable, el tiempo estimado de recuperación para este tipo de afectaciones ligamentosas oscila entre los seis y ocho meses.

Esto significa que el "Choclo" se perderá de forma definitiva todo lo que resta de la temporada 2026, dejando un vacío sumamente difícil de llenar tanto en lo futbolístico como en el liderazgo dentro del vestuario.

La baja de Quintero llega en el peor momento posible para la escuadra universitaria, que se encuentra planificando un segundo semestre de alta exigencia.

El lateral derecho no podrá estar presente en el reinicio de la LigaPro a inicios de julio, pero la ausencia más dolorosa se sentirá en el plano internacional, donde la 'U' deberá afrontar los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores frente a Mirassol de Brasil durante el mes de agosto.

Su jerarquía en torneos de la Conmebol era una de las principales cartas del cuerpo técnico para buscar la clasificación.

Ante este panorama adverso, la dirigencia azucena se ha visto forzada a activar un plan de contingencia de emergencia antes del cierre del mercado de pases. En las últimas horas, la directiva ha comenzado a analizar perfiles para incorporar un lateral derecho que pueda pelear el puesto con Daniel de la Cruz, único jugador natural de la posición que queda disponible.