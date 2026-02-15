La Miss Universo Fátima Bosch participó en la Fiesta de las Flores y las Frutas en Ambato

Fátima Bosch, la actual Miss Universo, participó del desfile de las Flores y las Frutas en Ambato

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, formó parte del tradicional desfile de la Fiesta de las Flores y las Frutas en Ambato este domingo 15 de febrero de 2026, como parte de una agenda oficial de cuatro días en Ecuador.

La soberana de la belleza llegó al país la noche del sábado 14 de febrero al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, donde fue recibida por Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024.

Durante su arribo protagonizó momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, como cuando bailó con músicos ecuatorianos en la terminal aérea e interactuó con un fanático disfrazado de dinosaurio.

Incluso, en medio del ambiente festivo, lanzó espuma de carnaval a los reporteros que cubrían su llegada, lo que mostró cercanía con las tradiciones locales.

Posteriormente, la reina de belleza se trasladó a Ambato, donde desde las 09:00 encabezó el desfile de las Flores y las Frutas. Recorrió las principales calles de la ciudad en un carro alegórico de gran tamaño.

Bosch no estuvo sola durante el evento por Carnaval. La acompañaron Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, Ana Isabel Cobo, Miss Supranational Ecuador y la anfitriona Martina Salcedo (Reina de Ambato).