Artistas que han marcado historia sobre las Pirámides de Guiza

Fotografía de archivo del 7 de septiembre de 2025 que muestra a la cantante colombiana Shakira en un concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en Guadalajara (México).

Shakira: regresa a un escenario legendario

Shakira confirmó que el próximo 7 de abril de 2026 ofrecerá un concierto frente a la Gran Pirámide de Guiza, en Egipto, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La artista colombiana regresa casi 20 años después de su presentación en ese mismo lugar durante su Oral Fixation Tour en 2007, una actuación que fue parte de su expansión global y que quedó en la memoria de sus seguidores.

Louis Armstrong (1961)

Una de las actuaciones más recordadas fue la del legendario trompetista y vocalista estadounidense Louis Armstrong, quien llevó su jazz a las arenas de Guiza en 1961. Este concierto se considera un hito temprano en la historia de eventos musicales en el sitio.

Frank Sinatra (1979)

El “Chairman of the Board” Frank Sinatra también se presentó ante las Pirámides en 1979, interpretando sus clásicos mientras el sol se ponía tras las milenarias estructuras, en uno de los momentos más icónicos del sitio como escenario musical.

Julio Iglesias (1981)

El cantante español masculino de baladas románticas populares y jazz, Julio Iglesias ofreció un concierto memorable en 1981 frente a las Pirámides de Guiza, consolidando su estatus como artista internacional capaz de conectar con públicos diversos en escenarios monumentales.

Andrea Bocelli (2003 y 2010)

El afamado tenor italiano Andrea Bocelli se presentó dos veces ante las Pirámides, en 2003 y 2010, con conciertos que destacaron por su emotividad y la combinación de ópera con el entorno ancestral egipcio.

Karol G (2022)

El video musical de "CAIRO" de Karol G fue grabado en su totalidad en Egipto. Dirigido por Pedro Artola, el videoclip incluye escenas emblemáticas en las pirámides de Guiza, la Gran Esfinge, la Ciudadela y las calles de la ciudad de El Cairo.

Las Pirámides de Guiza han sido, así, no solo un símbolo del pasado antiguo, sino también un escenario vibrante para conciertos inolvidables. Con el concierto de Shakira programado para abril de 2026, la lista de artistas legendarios que han pisado este escenario milenario sigue creciendo, fusionando historia, música y cultura global.