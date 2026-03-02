Tráiler en español de 'Malcolm in the Middle' se estrenó con las voces del doblaje original

La nueva miniserie de 'Malcolm in the Middle' se estrenará el 10 de abril de 2026

'Malcolm in the Middle', con su versión ‘La vida sigue siendo injusta’, estrena su primer tráiler en español, con las icónicas voces del doblaje original. Está previsto su estreno para el próximo 10 de abril , a través de Disney Plus.

El sábado 28 de febrero se compartió un avance del tráiler con doblaje al español de esta miniserie que continuará con la caótica historia de los cinco hermanos y sus padres.

El adelanto, de 30 segundos, muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (Keeley Karsten) después de esconderse de sus padres Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek) durante más de una década. Malcolm se ve obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

Además de las apariciones de Cranston y Kaczmarek, el tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asumió Caleb Ellsworth-Clark en reemplazo de Erik Per Sullivan, quien interpretaba al hermano menor en la serie original.