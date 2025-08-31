Shakira invitó a Belinda para cantar 'Día de enero' durante su último concierto en México D.F.

Belinda vivió una de las veladas más especiales de su carrera al acompañar a Shakira en el escenario en su último concierto en Ciudad de México, la noche del sábado 30 de agosto, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

La cantante mexicana fue la invitada de honor con la que cantó ‘Día de Enero’, uno de los temas más emblemáticos de la colombiana y que hizo vibrar al público que llenó el legendario Estadio GNP.

Tras interpretar la canción, ambas artistas vivieron un momento de complicidad en el que hubo abrazos y una fuerza escénica de las dos.

Belinda compartió el momento a través de sus redes sociales y destacó la importancia del momento para la artista. En su cuenta de Instagram posteó fotos desde el momento en el que salió del escenario para ensayar hasta cuando interpretó el tema, que es uno de los más sonados de Shakira.

Tanto Belinda como Shakira saltaron al escenario con un atuendo plateado completo, lo que demostró la complicidad que une a ambas artistas que nació hace unos meses cuando la colombiana la invitó a la fiesta de lanzamiento de su canción ‘Soltera’ en Miami.

Belinda obsequió a su colega un enorme ramo de rosas como agradecimiento por su participación, gesto que la colombiana agradeció entregando otro ramo con una tarjeta.