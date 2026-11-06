Met Gala 2027 revela su temática: la ropa cotidiana será protagonista

La Met Gala 2027 se celebrará el 3 de mayo en Nueva York y tendrá como temática la transformación de la ropa cotidiana.

¿Te imaginas que unos jeans, una camiseta blanca o incluso una prenda hecha de papel se conviertan en un diseño de alta costura? Esa es la propuesta de la Met Gala 2027, que se celebrará el lunes 3 de mayo de 2027 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El museo anunció este jueves 5 de noviembre que la temática será "extraORDINARY: La moda y la poética de lo cotidiano", una propuesta que busca demostrar cómo la ropa que usamos todos los días puede transformarse en piezas extraordinarias.

La inspiración estará en prendas comunes, como camisetas, pantalones de mezclilla, sudaderas y abrigos, pero también en materiales inesperados como papel, plástico y metal.

¿Qué significa la temática de la Met Gala 2027?

La idea es sencilla, encontrar lo extraordinario en lo que parece común.

Por ejemplo, una camiseta blanca podría convertirse en un vestido de gala, mientras que una chaqueta tradicional podría reinventarse con formas, volúmenes y materiales poco habituales.

La exposición estará dividida en dos secciones principales. La primera, Familiar Forms (Formas familiares), mostrará cómo los diseñadores transforman prendas tradicionales.

La segunda, Common Matter (Materia común), explorará el uso de materiales reutilizados y objetos cotidianos para crear piezas de moda.

El objetivo no es que las celebridades asistan vestidas de manera informal, sino mostrar cómo la creatividad puede convertir algo sencillo en una propuesta artística.

¿Qué diseñadores inspirarán la Met Gala 2027?

La exposición incluirá creaciones de reconocidas casas de moda y diseñadores internacionales.

Entre las piezas destacadas estarán camisetas de Off-White, camisas blancas de Gianfranco Ferré, gabardinas de Loewe y vestidos acolchados de Moncler.

También se exhibirán propuestas de Maison Margiela elaboradas con materiales poco convencionales y diseños de Bottega Veneta que parecen prendas de algodón y mezclilla, aunque están confeccionados en cuero.

La muestra comenzará con creaciones del japonés Jun Takahashi, de Undercover, y concluirá con diseños de Kunihiko Morinaga, de Anrealage.

¿Por qué cambiaron la temática de la Met Gala?

Inicialmente, el Instituto del Vestido del Metropolitan Museum tenía previsto dedicar su exposición de 2027 al diseñador John Galliano. Sin embargo, el proyecto fue cancelado.

Tras esta decisión, el curador Andrew Bolton desarrolló una nueva propuesta centrada en la relación entre la moda y la vida cotidiana.

La temática también invita a reflexionar sobre el consumo, la reutilización de prendas y el valor que damos a la ropa que usamos.

La exposición abrirá al público el 9 de mayo de 2027 y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028. La gala, que se realizará seis días antes, servirá para recaudar fondos destinados al Instituto del Vestido del museo.