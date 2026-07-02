Soy Luna vuelve al escenario con tour que incluye presentaciones en Quito y Guayaquil

El elenco de Soy Luna dará dos conciertos en Ecuador este 2026 como parte de su gira de despedida.

Soy Luna emprende un tour de despedida para que los fanáticos vuelvan a encontrarse con el elenco original de la conocida serie de Disney.

El elenco de Soy Luna volverá a los escenarios con la gira 'Soy Luna Tour: El Último Show', que recorrerá varios países de Latinoamérica y tendrá dos únicas presentaciones en Ecuador durante noviembre de 2026.

El primer concierto se realizará el 12 de noviembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. El segundo será el 14 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.

El show contará con la participación de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, quienes interpretarán los temas más recordados de la serie y canciones de la nueva temporada.

Karol Sevilla y Ruggero Pasquarelli serán parte del elenco que se presentará en la gira. Foto: cortesía.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Produbanco del 6 al 8 de julio, a través de Ticketshow y en sus puntos de venta físicos. Los clientes accederán a un 10 % de descuento en las primeras 500 entradas por ciudad, mientras que la venta general iniciará el 9 de julio.

El anuncio se da junto con el próximo estreno de "Soy Luna: Volver a Rodar", la nueva temporada de la serie, que se estrenará en Disney+ el 24 de julio.