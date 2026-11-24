Arnold Schwarzenegger interpretará a Santa Claus en 'Misión Bolsa Mágica', una comedia de acción que llegará a Prime Video el próximo miércoles 2 de diciembre de 2026.

Un regreso después de tres décadas

La nueva producción marca el regreso de Schwarzenegger al género navideño desde 'El regalo prometido', película estrenada en 1996. En esa comedia, el actor interpretó a un padre que recorría la ciudad en busca del juguete que su hijo quería para Navidad.

El actor es reconocido por su trayectoria en el cine de acción, especialmente por interpretar al T-800 en la saga 'Terminator'. Ahora, cambia las misiones de ciencia ficción por una aventura en la que debe salvar la celebración navideña.

¿De qué trata 'Misión Bolsa Mágica'?

La historia comienza cuando una elfa rebelde, interpretada por Awkwafina, roba la icónica bolsa roja de Papá Noel. Sin este objeto, la entrega de regalos está en peligro y Santa necesita recuperarlo antes de Nochebuena.

Para cumplir esta misión, el personaje de Schwarzenegger recurre a Vance, un ladrón interpretado por Alan Ritchson, quien forma parte de su lista de traviesos. Junto a su hija, el hombre reúne a un grupo de personas con habilidades criminales para organizar el robo y recuperar la bolsa.

¿Cuando se estrena?

'Misión Bolsa Mágica' estará disponible en Prime Video desde el miércoles 2 de diciembre de 2026, con un estreno global.

El tráiler oficial fue publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026 y es posible encontrarlo en el canal de YouTube de Prime Video. En las imágenes se muestra a Schwarzenegger en una versión poco convencional de Santa Claus.