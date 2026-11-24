Un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra un hombre de 28 años por el presunto femicidio de Ángela Torres en Pasaje.

Un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra Marlon Francisco Y. R., de 28 años, procesado por el presunto delito de feminidio en contra de su pareja sentimental.

Esto tras el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un motel ubicado en la vía Perimetral del cantón Pasaje, provincia de El Oro.

La víctima, identificada como Ángela Milena Torres Salcedo, de 28 años y de nacionalidad colombiana, fue encontrada sin signos vitales y con golpes la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recopilados por agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased).

Con estos elementos, la autoridad judicial dispuso el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 30 días.

Un hombre fue detenido por el presunto femicidio de Ángela Torres en Pasaje. Tras ser procesado, el juez del caso abrió una instrucción fiscal por 30 días. Policía Nacional

Cómo ocurrió el hallazgo

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas y el testimonio del personal del establecimiento, alrededor de las 23: 00 del domingo 22 de noviembre ingresaron tres personas.

Se trataba de dos mujeres, una de ellas Ágenal, y un hombre, Marlon Y., a la habitación número 1 del motel.

Cerca de las 02:30 de la madrugada del lunes, una de las mujeres abandonó el lugar y abordó un taxi.

Aproximadamente a las 04:00, Marlon Y. que permanecía en el cuarto empezó a gritar y golpear la puerta para pedir auxilio.

Al acudir a verificar la emergencia, el guardia del local encontró a Ángela tendida en el piso sin signos vitales, por lo que se alertó al sistema ECU-911.

Diligencias policiales y indicios

Las unidades preventivas acudieron inicialmente al sitio tras recibir una alerta por una supuesta caída.

Sin embargo, al inspeccionar el cuerpo, los agentes de la Dinased detectaron hematomas en la frente y en la parte posterior de la cabeza (región occipital).

Personal de Criminalística levantó como indicios un teléfono celular, una muestra de hisopado y siete prendas de vestir, además de revisar las cámaras de seguridad del establecimiento.

Con autorización del fiscal de turno, el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Machala para la autopsia médico-legal.

El sospechoso —quien no registra antecedentes penales— fue aprehendido en el lugar y puesto a órdenes de la justicia bajo el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).