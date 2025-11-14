'Nunca paren de soñar', emotivo discurso de Bad Bunny al ganar el Grammy por el mejor álbum

Bad Bunny logró su primer Latin Grammy a álbum del año con el disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', en la gala realizada en Las Vegas la noche del jueves 13 de noviembre de 2025.

Al son del éxito 'Debí tirar más fotos' Bad Bunny subió al escenario y motivó al público a abarazar a quien está a su lado cuando recibió el premio por Mejor Canción Urbana. "De eso se trata esto, de dar amor", dijo.

Su discurso al recibir el galardón por el disco homónimo a la canción, fue emotivo y estuvo dirigido a su natal Puerto Rico, donde llevó a cabo una serie de conciertos en su histórica residencia de verano.

"Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va", dijo el 'Conejo malo'.

El intérprete de 'Nuevayol' agregó que "hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música".

"Amo la música, amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto", confesó al recibir el premio poir un álbum lleno de ritmo y letras sociales.

"Este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo. Amen lo más que puedan", dijo Bad Bunny.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' tiene 17 temas y es el sexto álbum de estudio del puertorriqueño. Incluye colaboraciones únicas con artistas como RaiNAO, Dei V y Omar Courtz.