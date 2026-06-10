Trump dice que irá a presenciar partidos del Mundial 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció sus planes de asistir a partidos del Mundial 2026, mientras el torneo de fútbol más importante del mundo se prepara para dar el puntapié inicial, el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México.

"Lo haré, lo haré", dijo Trump este miércoles 11 de junio cuando un periodista de la AFP le preguntó en el Despacho Oval si planeaba estar en alguno de los partidos del Mundial.

No dio ningún detalle, pero el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio.

El año pasado, Trump cumplió con ese honor, y fue abucheado, en la final del Mundial de Clubes de la FIFA en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey, el mismo escenario donde se disputará la final del Mundial de Norteamérica 2026.

El presidente republicano ha intentado dejar su sello en este Mundial, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, mencionando reiteradamente cómo logró adjudicárselo durante su primer mandato como presidente (2017-2021).

También ha trabado una sólida amistad con Infantino, quien entregó a Trump un premio especial de la paz en diciembre, antes de las operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán.

"Hablé con Gianni esta mañana... dijo que nunca ha habido nada parecido" al éxito de este Mundial, afirmó Trump.

Sin embargo, el Mundial 2026 se ha visto empañado por distracciones extradeportivas que van desde los precios astronómicos de las entradas hasta una ofensiva contra la inmigración que ha impedido la entrada a Estados Unidos de aficionados, dirigentes de equipos y un árbitro somalí de primera línea.