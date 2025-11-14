Bad Bunny, Karol G...; esta es la lista de los artistas ganadores de los Latin Grammys 2025

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con cinco Grammy Latinos, respectivamente, la noche del jueves 13 de noviembre del 2025, en Las Vegas, durante la mayor fiesta de la música en español y portugués.

El cantante Bad Bunny, obtuvo por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. La estrella puertorriqueña, favorito en las apuestas, ganó un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba.

Entre los galardones que obtuvo están a mejor interpretación urbana por 'DtMF', con la que también ganó a mejor canción urbana, así como a mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana.

Durante la ceremonia en Estados Unidos, Karol G ganó el premio a canción del año y el español Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales.

A continuación la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26ª edición de la mayor premiación de la música latina: