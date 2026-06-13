Ozuna anuncia su gira ‘Una Aventura World Tour’ por Europa y América Latina

El cantante puertorriqueño Ozuna anunció su nueva gira internacional titulada 'Una Aventura World Tour', la cual se desarrollará a lo largo de 2026 por escenarios de Europa y América Latina.

Inspirado en su más reciente éxito del mismo nombre, este tour busca conectar los momentos más importantes de sus más de diez años de trayectoria musical con su público

La gira del cantante arrancará el 16 de junio de 2026 en Ibiza, España.

La primera fase internacional recorrerá un total de 16 países, entre ellos España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú.

De acuerdo con el comunicado de su sello Aura Music, los detalles específicos sobre los recintos exactos y el inicio de la venta de entradas en varios de los países latinoamericanos se darán a conocer progresivamente en los próximos días

Ozuna excluyó a Ecuador de su gira internacional debido a "factores logísticos y de rentabilidad del mercado local".