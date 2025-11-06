El colombiano Beéle dará un concierto en Ecuador con Westcol como DJ oficial
Beéle se presentó en Cuenca el 29 de octubre de 2025 como parte de las fiestas de Independencia en un evento gratuito.
El colombiano Beéle ya se presentó en Cuenca por sus fiestas de Independencia.
Redes sociales
Compartir
Actualizada:
06 nov 2025 - 11:16
El cantante colombiano Beéle se presentará en Ecuador para cerrar 2025. Su concierto se ha programado para el 12 de diciembre.
Beéle se presentará en el estadio George Capwell, de Guayaquil, como parte de su gira Borondo Tour, que cuenta con una producción internacional.
El show del artista urbano se desarrollará a partir de las 20:00 y promete sorpresas, pantallas gigantes y efectos visuales.
Para el evento en Guayaquil se anunció la participación del streamer Westcol como el DJ oficial.
La gira de Beéle se inició en Costa Rica en septiembre y el colombiano se presentará en su país natal el 16 de noviembre, antes de llegar a Ecuador.
Precio de entradas
La preventa de las entradas estará abierta hasta el 11 de noviembre con tarifas reducidas y la posibilidad de ganar entradas para un Meet & Greet.
El show de Beéle promete calidad internacional y opciones de entradas para todo público:
- Que Viaje General: $35 / $45
- Si Te Pillara Tribuna: $55 / $65
- Palco Top Diesel: $95 / $105
- Suite Frente al Mar: $55 / $65
- Tu Infiel Favorito Fan Zone: $65 / $75
- I Miss You: $135 / $150
- La Plena Box: $195 / $225
Compartir