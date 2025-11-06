El colombiano Beéle dará un concierto en Ecuador con Westcol como DJ oficial

El colombiano Beéle ya se presentó en Cuenca por sus fiestas de Independencia.

El cantante colombiano Beéle se presentará en Ecuador para cerrar 2025. Su concierto se ha programado para el 12 de diciembre.

Beéle se presentará en el estadio George Capwell, de Guayaquil, como parte de su gira Borondo Tour, que cuenta con una producción internacional.

El show del artista urbano se desarrollará a partir de las 20:00 y promete sorpresas, pantallas gigantes y efectos visuales.

Para el evento en Guayaquil se anunció la participación del streamer Westcol como el DJ oficial.

La gira de Beéle se inició en Costa Rica en septiembre y el colombiano se presentará en su país natal el 16 de noviembre, antes de llegar a Ecuador.

Precio de entradas

La preventa de las entradas estará abierta hasta el 11 de noviembre con tarifas reducidas y la posibilidad de ganar entradas para un Meet & Greet.

El show de Beéle promete calidad internacional y opciones de entradas para todo público: