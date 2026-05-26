'Sí, acepto'… y al gusanito: boda se vuelve viral en Jipijapa

El momento fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales

La celebración ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando los novios decidieron salir de la iglesia y recorrer la calles céntricas de Jipijapa, en Manabí, junto a familiares y amigos en el tradicional “gusanito”, un vehículo recreativo muy popular en varias ciudades del país.

Los recién casados partieron desde la Iglesia Santa María Madre de Jipijapa y continuaron la celebración mientras paseaban por diferentes calles de la ciudad acompañados de música, baile y aplausos de quienes observaban el momento.

Video se volvió viral en TikTok

Las imágenes comenzaron a circular en TikTok y llamaron la atención de miles de usuarios.

El video mostró a los invitados disfrutando del recorrido y compartiendo la celebración en un ambiente relajado y festivo.

La boda tuvo varios comentarios positivos en redes sociales por mostrar una celebración sencilla y distinta a las ceremonias tradicionales.

"Fuera de serie muy original felicidades a los novios"; "que chévere, algo diferente a la etiqueta, lo importante es estar Feliz", fueron algunos comentarios que destacaron la autenticidad del momento y la forma en que la pareja decidió compartir su día especial.