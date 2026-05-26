'Sí, acepto'… y al gusanito: boda se vuelve viral en Jipijapa
Una pareja de recién casados sorprendió en Jipijapa al celebrar su matrimonio con un recorrido poco común por las calles de la ciudad.
El momento fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales
Captura de video
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Actualizado:
26 may 2026 - 09:07
La celebración ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando los novios decidieron salir de la iglesia y recorrer la calles céntricas de Jipijapa, en Manabí, junto a familiares y amigos en el tradicional “gusanito”, un vehículo recreativo muy popular en varias ciudades del país.
Los recién casados partieron desde la Iglesia Santa María Madre de Jipijapa y continuaron la celebración mientras paseaban por diferentes calles de la ciudad acompañados de música, baile y aplausos de quienes observaban el momento.
Video se volvió viral en TikTok
Las imágenes comenzaron a circular en TikTok y llamaron la atención de miles de usuarios.
El video mostró a los invitados disfrutando del recorrido y compartiendo la celebración en un ambiente relajado y festivo.
La boda tuvo varios comentarios positivos en redes sociales por mostrar una celebración sencilla y distinta a las ceremonias tradicionales.
"Fuera de serie muy original felicidades a los novios"; "que chévere, algo diferente a la etiqueta, lo importante es estar Feliz", fueron algunos comentarios que destacaron la autenticidad del momento y la forma en que la pareja decidió compartir su día especial.
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